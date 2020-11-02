Учёные назвали продукты для эффективного похудения

02.11.2020, 11:02, Разное

Ученые назвали продукты, которые нужно употреблять для эффективного похудения. По словам специалистов, посредством изменения основного рациона питания можно избавиться от значительного числа лишних килограммов.

Женщинам, которые хотят похудеть, необходимо питаться фруктами и овощами. Эффект будет усиливаться еще больше, если ограничить потребление продуктов с высоким содержанием жира и большой плотностью энергии.

Потребление фруктов и овощей влияет на массу тела посредством различных механизмов. В частности, можно попробовать снизить скорость приема пищи. Таким образом, будет уменьшена не только плотность энергии, но и гликемическая нагрузка на организм. Кроме того, во фруктах и овощах присутствует огромное количество клетчатки, отвечающей за нормальный процесс пищеварения. Она дает организму чувство сытости, поэтому пропадает желание часто есть.