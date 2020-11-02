Карманник из Подмосковья ограбил в столице артиста балета Большого театра

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02.11.2020, 11:02, Разное

В Москве артист балета Большого театра Кирилл Попов оказался жертвой карманника. Мошенник напал на него ночью 1 ноября, но в итоге с похищенными вещами он был задержан полицейскими.
Нападение на Кирилла Попова грабитель совершил на улице Покровка. Он украл у артиста банковскую карту, водительское удостоверение и смартфон, однако позднее его со всеми этими вещами поймали полицейские. Мошенником оказался 33-летний житель Подмосковья, которого раньше судили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Кирилл Попов был воспитанником хореографического училища, а также выступал в качестве солиста в Екатеринбургском театре оперы и балета и в столичном театре «La Classique». В возрасте 28 лет он стал лауреатом премии в области культуры. Артист является исполнителем ведущих ролей в «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте» и «Щелкунчике».



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