В Саратовской области труп мужчины два дня пролежал в ванной

02.11.2020, 11:02, Разное

В Саратовской области труп 54-летнего мужчины в течение двух дней пролежал в ванной комнате. Инцидент был зафиксирован в Балашове в одном из частных домов, расположенном по переулку Коммунаров.

Личность умершего уже установлена, им оказался местный житель. Его труп нашел сосед, который стал беспокоиться по поводу того, что не видел приятеля определенный период времени. К тому же калитка была постоянно открыта. Мужчина зашел, чтобы проверить, все ли нормально, но обнаружил, что дверь в дом оказалась открыта. В ванной он нашел бездыханное тело владельца жилища.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. После первичного осмотра тела было установлено, что смерть саратовца наступила примерно два дня назад. По факту случившегося продолжают проводиться следственные мероприятия, направленные на установление подробностей и обстоятельств случившегося.