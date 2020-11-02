Мнение: Один день до выбора

02.11.2020, 10:55, Разное

Завтра в США, как известно, выборы. Их специфика такова, что по сути, их в этот раз и выборами-то назвать сложно – это, скорее, референдум. Байден не устраивает даже твердых сторонников демократов – он слишком неадекватен, стар и точно не выглядит президентом, да еще и кризисного периода. Поэтому ключевым мотивом выбора в этот раз становится отношение к Трампу – за или против него.

Еще одним, более важным итогом голосования, станет выбор будущего проекта развития Америки. Есть два – и оба неоднозначны. Но сегодня вариантов нет – нужно выбирать хоть какой-то, так как кризису все равно, он выедает ресурс устойчивости, делая мировую конструкцию (именно мировую, так как Штаты остались единственной сверхдержавой, а потому их кризис – это кризис для всех) крайне нестабильной.

Нас происходящее в Штатах, конечно, касается, и даже очень. Можно точно сказать, что победа Байдена для нас будет означать усиление нынешнего курса на массовое убийство населения через карантинные мероприятия при сколлапсировавшем здравоохранении. Российские проводники интересов глобалистской элиты не скрывают своего положительного отношения к террору в отношении населения и созданию в стране одной огромной лагерной зоны – это их давняя мечта и идеал, который воплощается прямо у нас на глазах.

Но с другой стороны, любой исход выборов в США нам ничего хорошего не сулит. И не потому, что американцы плохие. Потому, что у нас нет своего собственного проекта не то что развития, а существования вообще. Его заменяет идущий грабеж страны, который теперь прикрывается не манипулятивными технологиями пропагандистского содержания, а прямым террором. На манипуляции и пропаганду уже нет ресурса, они работают все хуже. Приходится заменять их (и чем дальше – тем больше) на прямой террор и насилие. Модель уже не работает, но менять ее клика Путина не намерена – в таком случае она автоматически выбрасывается за борт. Это характерно для любой выработавшей свой ресурс модели – в соседней Белоруссии умершая модель "стабильности" теперь поддерживается таким же прямым террором. Других способов удерживать власть и продолжать эксплуатировать неработающую систему у Лукашенко нет.

В Штатах террор, подобный российскому или белорусскому, невозможен. Точнее, его нельзя ввести явочным порядком, как у нас – это значительно более долгий процесс, на который уже нет времени. Поэтому выборы приведут либо к победе одного из проектов и поражению конкурирующего, либо запустят новый уровень выяснения отношений между ними в виде гражданского конфликта или даже гражданской войны. Но в любом случае для этого нужно пройти определенные этапы. 3 ноября завершится первый этап, затем 41 день – до голосования выборщиков – будет идти второй этап, где противники будут пытаться в рамках относительно законных процедур переиграть (или защитить) результат голосования, и только потом будет приниматься решение – поднимать ли градус противостояния еще выше или признавать поражение.