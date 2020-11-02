Эксперт назвала единственное условие для примирения принцев Гарри и Уильяма

02.11.2020, 10:53, Разное

Эксперт Ингрид Сьюард, которая является главным редактором журнала о жизни королевской семьи «Majesty», назвала единственное условие для примирения принцев Гарри и Уильяма. По ее словам, это возможно только тогда, когда братья расстанутся со своими супругами.

Ингрид Сьюард считает, что принц Гарри своим решением покинуть королевскую семью нанес непоправимый удар отношениям с братом. Главред «Majesty» наблюдает за отношениями в монаршей семье длительный период, поэтому может рассуждать о возможном развитии событий. Эксперт отметила, что «должно случиться что-то ужасное с Меган Маркл или Кейт Миддлтон», чтобы принцы Гарри и Чарльз вновь объединились. Пока с ними их возлюбленные, окончательного примирения ожидать не стоит.

Разочарование в отношении внука испытывает и 99-летний принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Он считает, что недопустимо оставлять королевский долг ради жизни в США как «эгоцентричная звезда». Герцогу Эдинбургскому непонятно, почему принц Гарри и его супруга Меган Маркл решились на переезд. По его мнению, у них было все для прекрасной жизни в Великобритании. При этом, принц Филипп сначала хорошо относился к выбору внука, но теперь сравнивает его женитьбу на «разведенной американке» с поведением Эдуарда VIII. Муж королевы разочарован своим младшим внуком и считает, что Меган Маркл своим влиянием на супруга нанесла королевской семье оскорбление.