Названы наиболее часто встречающиеся симптомы коронавируса

02.11.2020, 10:53, Разное

Медики назвали основные симптомы коронавируса, которые фиксируются среди пациентов чаще всего. В то же время у 50% заболевших инфекция проходит без всяческих характерных проявлений.

Коронавирус имеет много схожего с ОРВИ, точный диагноз пациенту может поставить только врач после получения результатов анализов. Первым признаком COVID-19 считается резкий скачок температуры тела. Показатели в диапазоне 37-38 градусов обычно держатся около недели.

Еще одним симптомом коронавируса является сухой кашель. На него жалуются 80% заболевших. О наличии болезни свидетельствует очень быстрая утомляемость. Статистика показывает, что в 40% случаях присутствует ломота в теле.

Часто COVID-19 сопровождается потерей обоняния. В медицинской практике встречались случаи, когда этот симптом являлся единственным. У 30% пациентов фиксируется одышка. Она появляется примерно к восьмому дню заболевания и свидетельствует, что недуг перешел в среднетяжелую форму.

Редко развивается ощущение заложенности в области груди. Кроме того, заболевшие жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, рвоту, диарею.