В России за сутки коронавирус сразил более 18 тысяч человек

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02.11.2020, 10:43, Разное

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве – 4 796. За ней следует Санкт-Петербург, где диагноз поставили 923 местным жителям. Далее идет Московская область с 556 инфицированными.

В первую десятку попали Нижегородская, Архангельская, Ростовская, Воронежская, Свердловская, Иркутская области, а также Красноярский край.

Болезнь за сутки сразила жителей 84 регионов страны. Отмечается, что у 25,1% из них нет ярко выраженных симптомов. Победили недуг 10 360 россиян. Жертвами коронавируса нового типа стали 238 граждан.

Таким образом, общее число инфицированных в России составляет 1,665 миллиона Выздоровели и покинули больницы 1,236 миллиона человек, скончались 28 тысяч пациентов.

С 28 октября в стране начал действовать всеобщий масочный режим. Граждан просят носить средства защиты в общественном транспорте, такси, лифте, на парковке, а также местах массового скопления людей.

Российские ученые спрогнозировали пик пандемии в Москве. По прогнозам специалистов, это может произойти 14 декабря. В этот день ожидается около 192 тысяч активных случаев, сообщает издание “Известия”.



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