 

Ученые пытаются понять, почему Земля пульсирует каждые 26 секунд

02.11.2020, 10:38, Разное

Ученым давно известно, что каждые 26 секунд наша планета пульсирует, однако за последние десятилетия они так и не смогли выяснить, с чем это связано.

Первым исследователем, который зафиксировал странную пульсацию был геолог Джек Оливер. Произошло это в начале 1960-х, когда во время работы в геологической обсерватории Колумбийского университета ученый услышал странный шум. С тех пор ученые прислушиваются к этой пульсации, пытаясь выяснить его происхождение.

Было даже предположение, что возникает она возле Бухты Бонни, находящейся в Гвинейском заливе. Некоторые исследователи полагают, что континентальный шлейф под мировым океаном функционирует как гигантский волновой прорыв. Происходит это на границе континентальной массы Северной Америки, у которой наивысшая часть плиты резко переходит в глубокую абиссальную равнину. Когда волны оказываются в этом месте, то образуется та самая пульсация.

По мнению других исследователей, причиной пульсации может быть вулкан, находящиеся слишком близко к критической точке. Эта самая точка расположена возле вулкана на острове Сан-Томе в заливе Бонни.

Исследователи за последние десятилетия подробно изучили это пульсирование и могут многое о нем рассказать, но до сих пор не смогли объяснить причину его возникновения.

Некоторые исследователи считают, что обнаруженные шумы могут говорить о предстоящей смене магнитных полюсов Земли. На них необходимо ориентироваться, чтобы понять, насколько наша планета близка к началу этого глобального процесса.



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