Владельца «Мясной империи» Вячеслава Маругова застрелили из арбалета в Подмосковье

02.11.2020, 10:36, Новости дня

Бывший директор завода застрелен из арбалета в своем доме в подмосковной Истре, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«2 ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», – передает ТАСС слова Врадий.

Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв. «В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина», – добавила представитель ГСУ.

По предварительным данным источника в правоохранительных органах, погибший – владелец «Мясной империи» Вячеслав Маругов.

Нападавшие скрылись на машине. Позже ее обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. Ведется розыск причастных к убийству.

Напомним, в июле 2019 года в правоохранительных органах столицы сообщили о гибели в центре Москвы в ДТП на мотоцикле сына известного бизнесмена Владимира Маругова Александра.