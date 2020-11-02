В РФ за сутки выявили 18,2 тыс. случаев коронавируса

02.11.2020, 10:36, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявили 18257 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 18257 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4796, Санкт-Петербурге – 923, Московской области – 556.

Всего в стране выявлено 1 655 038 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 236 033 человек, из них 10 360 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 238 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 28473 человек.

Накануне, 1 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18665. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 408.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.