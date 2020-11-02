Курс евро поднялся до 94 рублей впервые с 2014 года

02.11.2020, 10:36, Новости дня

Курс рубля продолжил снижение вслед за нефтью марки Brent: евро поднялся выше 94 рублей и обновил максимум с декабря 2014 года, доллар направился к 81 рублю.

Курс евро расчетами «завтра» к 10.53 растет на 1,33 рубля, до 93,95 рубля и уже подскакивал до 94,02 рубля, курс доллара – на 1,18 рубля – до 80,71 рубля, передает РИА «Новости».

Отметим, что на открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос на 0,47%, до 79,9 руб., курс евро – на 0,53%, до 93,11 руб.

К 10.30 курс доллара находился на уровне 80,4925 руб. (+1,21%), евро рос до 93,68 руб. (+1,14%). В последний раз курс доллара был выше 80 руб. 30 марта, передает ТАСС.

Ослабление российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 г. на бирже ICE в Лондоне снижалась на 3,69% – до 36,54 доллара за баррель, а нефть сорта WTI – на 4,07%, до 34,68 доллара за баррель.