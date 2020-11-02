Иммунолог Жемчугов рассказал, может ли простуда защитить от коронавируса

02.11.2020, 10:36, Разное

Иммунолог Владислав Жемчугов в ходе интервью рассказал, может ли обычная простуда в какой-то мере защитить человека от развития коронавируса. Некоторые исследователи предполагают, что различные инфекции нередко конкурируют между собой за организм.

По словам специалиста, так называемые «домашние» вирусы, например, герпес, в какой-то момент провоцируют выработку интерферонов. Они могут защитить организм от новых инфекций, в том числе гриппа и COVID-19. Не исключен, что коронавирус не станет развиваться, когда присутствует легкая простуда. Насколько эффективной является подобная защита, покажут результаты дальнейших исследований.

Жемчугов рассказал, что англичан планируют заражать искусственно, чтобы оценить последствия. У них, в отличие от РФ, проводить такие манипуляции позволяет законодательство.

По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусом заразились 46,5 миллиона человек. Сообщается, что уже выздоровели 31,1 миллиона пациентов, а скончались 1,2 миллиона инфицированных.