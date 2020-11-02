 

Иммунолог Жемчугов рассказал, может ли простуда защитить от коронавируса

02.11.2020, 10:36, Разное

Иммунолог Владислав Жемчугов в ходе интервью рассказал, может ли обычная простуда в какой-то мере защитить человека от развития коронавируса. Некоторые исследователи предполагают, что различные инфекции нередко конкурируют между собой за организм.
По словам специалиста, так называемые «домашние» вирусы, например, герпес, в какой-то момент провоцируют выработку интерферонов. Они могут защитить организм от новых инфекций, в том числе гриппа и COVID-19. Не исключен, что коронавирус не станет развиваться, когда присутствует легкая простуда. Насколько эффективной является подобная защита, покажут результаты дальнейших исследований.
Жемчугов рассказал, что англичан планируют заражать искусственно, чтобы оценить последствия. У них, в отличие от РФ, проводить такие манипуляции позволяет законодательство.

По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусом заразились 46,5 миллиона человек. Сообщается, что уже выздоровели 31,1 миллиона пациентов, а скончались 1,2 миллиона инфицированных.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / «Перенести YouTube в телик»

27.06 / Xiaomi и Redmi запустили программу по замене за 7 долларов аккумуляторов на старых смартфонах

07.08 / Прибыл на конечную

25.08 / Мнение: “Венесуэльский сценарий”

22.10 / Ученые создали способную убивать вирусы маску

27.06 / Мнение: Количество убийств в России, британский фильм про Скрипалей и компромат Болтона на Трампа

30.07 / Ученые: Загадочная “девятая планета” может быть черной дырой

01.08 / Диетолог Светлана Фус назвала полезную ягоду при остром расстройстве кишечника

03.10 / Экологическая катастрофа на Камчатке: пострадавших из-за отравленной нефтью воды уже десятки

29.07 / Российские ученые разработали технологию «змеиного зрения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска