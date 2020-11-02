Ученые рассказали о трех причинах, делающих черные дыры страшными объектами во Вселенной

02.11.2020, 10:36, Разное

Ученые перечислили три причины, делающие черные дыры самыми страшными объектами во Вселенной. Хотя о них астрофизики имеют не так много информации, из имеющихся данных попадание в черную дыру сулит «ужасную смерть».

Исследованием черных дыр занимался покойный Стивен Хокинг. Он утверждал, что человек, оказавшийся в ней, будет подвержен болезненной «спагеттификации». Этот процесс заключается в том, что кости, мышцы, сухожилия и молекулы человека будут разделены мощной гравитацией.

Вторая причина, делающая черные дыры самыми страшными объектами, заключается в их обманчивой неактивности. Так, если черная дыра начинает поглощать вещество звезды, то она вновь вспыхивает, превращаясь в квазар. Сверхмассивные черные дыры, ставшие такими объектами, способны «стерилизовать» Галактику, делая ее непригодной для жизни.

В рамках третьей причины, делающей черную дыру самым страшным объектом, происходит полное исчезновение информации, оказавшейся за горизонтом событий. В сверхмассивных черных дырах человек может некоторое время существовать, пока гравитация его не разорвет, но покинуть ее пределы он не сможет, а процесс его гибели станет бесконечно продолжительным.