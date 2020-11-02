 

Названы популярные диеты, которых придерживаются звезды

02.11.2020, 10:36, Разное

Во всем мире звезды стараются безупречно выглядеть, а для этого большинство из них придерживается специальных диет. Чаще всего им приходится исключить из рациона жирную, сладкую и острую пищу.
57-летняя Деми Мур придерживается веганской диеты. В основном она употребляет в пищу овощи и фрукты, в ходе приготовления блюд используется минимальная термическая обработка. Аналогичного режима питания придерживается и Бейонсе, которая после родов похудела на 30 килограммов. Певица восполняет недостаток белка протеиновыми батончиками.

62-летняя Мадонна также предпочитает не есть мясо. Себя она балует соками холодного отжима, кунжутом, овощами и фруктами, киноа, необработанным рисом и морскими водорослями.

Секрет стройности Дженифер Лопес заключается в отказе от мяса. Веганом является и экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова. В ее рационе присутствуют овощные салаты, зеленая гречка, каши, супы-пюре.

Лайма Вайкуле уже много лет ест только растительную пищу. Артистка считает, что красота не может быть совместима с жестокостью, поэтому она даже не носит изделия из натурального меха. Экспресс-диету для себя исполнительница придумала сама. Она употребляет яблоки, бурый рис и воду. Вместо черного чая Вайкуле пьет зеленый или же травяной.

Перед выбором той или иной диеты важно в обязательном порядке проконсультироваться с врачом. Именно специалист сможет подобрать правильный режим питания для снижения веса, исходя из общего состояния здоровья, пишет портал «РИА Новости».



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