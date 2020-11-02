Эксперты рассказали о способах устранения распространенных неполадок на компьютере

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02.11.2020, 10:17, Разное

Эксперты перечислили распространенные неполадки, приводящие к тому, что компьютер не удается включить. Также они объяснили, какие способы позволят устранить неисправность или найти причину сбоя.
Так, чаще всего компьютер не включается из-за неисправного блока питания или поврежденного кабеля. В этом случае эксперты рекомендуют взять запасной блок. Если же не включается ноутбук, то здесь следует проверить аккумуляторную батарею, поскольку она могла разрядиться.

Иногда на причину неисправности компьютера указывают системные сигналы в начале загрузки. Если же присутствует длинный и непрерывный сигнал, то он и указывает на поврежденный источник питания. Также эксперты рекомендуют проверить настройки BIOS или UEFI, их сброс иногда приводит к невозможности загрузки.

При неисправности видеокарты пользователь может загрузиться в «безопасном режиме». Если указанные способы не помогают, то необходимо отключить от компьютера периферийные устройства (принтеры, сканеры и т.д.) и попробовать загрузиться лишь с монитором, клавиатурой и мышью. Если же причина неполадок связана с вирусами, то в данном случае следует загрузиться с внешнего USB-диска. Это позволит использовать антивирусные программы, отмечает «РИА Новости».



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