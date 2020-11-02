Ученые назвали причину плохой запоминаемости снов

02.11.2020, 9:53, Разное

Ученые выяснили, почему некоторые люди хорошо запоминают свои сны, а другим этого не удается сделать. Связано это с тем, что сегменты мозга, отвечающие за запоминание снов, создание образов и ощущений, получают недостаточно крови.

Исследования в области запоминания снов длятся уже продолжительное время, но ученым пока не удается установить, почему некоторые люди без труда запоминают то, что они увидели во сне. В основном сны строятся на информации, хранящейся в долгосрочной и краткосрочной памяти. Образы, которые в них появляются, носят совершенно хаотичный характер, поскольку увидеть можно человека, с которым не общался более 10 лет.

Во время пробуждения люди либо продолжают помнить то, что им приснилось, либо все забывают. При этом последний случай зависит от уровня ацетилхолина и норадреналина. Также на успех запоминания снов может повлиять повышенный кровоток в сегментах мозга, ответственных за хранение информации о сновидениях, например, височно-теменном сочленении или медиальной префронтальной коре.