 

Дмитрий Исхаков нашел замену Полине Гагариной

02.11.2020, 9:53, Разное

Фотограф Дмитрий Исхаков уже успел найти замену певице Полине Гагариной. На своей странице в социальной сети Instagram он пояснил о будущей жене. Пост вызвал недоумение у поклонников.
В основной ленте профиля Дмитрий Исхаков обнародовал кадры с так называемой «крестьянской» фотосессии. В ней были задействованы участницы проекта «Модель XL». На снимках модели с пышными формами позируют на фоне стогов с сеном и коров.

Дмитрий Исхаков не исключил, что его следующая жена будет иметь упитанные формы. Фотограф не понимает, почему сложился стереотип о том, что модель должна быть обязательно худой. Исхакову понравилось работать на проекте, этот опыт он назвал интересным.

В комментариях пользователи поинтересовались, развелся ли фотограф официально с Полиной Гагариной. Дмитрий Исхаков дал на вопрос отрицательный ответ. Нашлись и те, кто похвалил выбор фотографа, заявив, что на фотографиях запечатлены очень красивые девушки.

Напомним, что еще в мае стало известно о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Летом фотограф признался, что пара действительно не живет вместе. Свадьба знаменитостей состоялась в 2014 году. Через три года Полина Гагарина подарила супругу дочь Мию. От первого брака с Петром Кисловым у артистки есть сын Андрей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Спустя месяц после взрыва в Бейруте под завалами нашли выжившего

27.08 / Мнение: Бесполезное суперсудно, откат Калифорнии в Средневековье и санкции против российской вакцины

31.08 / Диктатор на миллиард

18.10 / Хроно Фата-моргана – загадочное явление, которое до сих пор мало изучено

06.07 / Интернет-зависимость вызывает проблемы в эмоциональной сфере у подростков

13.09 / Игорь Коротченко: потери США в случае войны превысят цифры Второй мировой

04.07 / Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму

25.07 / В Эквадоре нашли останки гигантских доисторических сов

20.08 / Архивы августа: 20 лет после «Курска» – от трагедии к попытке подводного господства на севере

11.08 / В первый день полетов, на отдых в Турцию прилетели сотни российских туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска