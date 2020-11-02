Дмитрий Исхаков нашел замену Полине Гагариной

02.11.2020, 9:53, Разное

Фотограф Дмитрий Исхаков уже успел найти замену певице Полине Гагариной. На своей странице в социальной сети Instagram он пояснил о будущей жене. Пост вызвал недоумение у поклонников.

В основной ленте профиля Дмитрий Исхаков обнародовал кадры с так называемой «крестьянской» фотосессии. В ней были задействованы участницы проекта «Модель XL». На снимках модели с пышными формами позируют на фоне стогов с сеном и коров.

Дмитрий Исхаков не исключил, что его следующая жена будет иметь упитанные формы. Фотограф не понимает, почему сложился стереотип о том, что модель должна быть обязательно худой. Исхакову понравилось работать на проекте, этот опыт он назвал интересным.

В комментариях пользователи поинтересовались, развелся ли фотограф официально с Полиной Гагариной. Дмитрий Исхаков дал на вопрос отрицательный ответ. Нашлись и те, кто похвалил выбор фотографа, заявив, что на фотографиях запечатлены очень красивые девушки.

Напомним, что еще в мае стало известно о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Летом фотограф признался, что пара действительно не живет вместе. Свадьба знаменитостей состоялась в 2014 году. Через три года Полина Гагарина подарила супругу дочь Мию. От первого брака с Петром Кисловым у артистки есть сын Андрей.