Пентагон начал отзывать и менять военных атташе в ряде стран мира

02.11.2020, 9:48, Новости дня

Министерство обороны США приступило к отзыву военных атташе в американских посольствах в ряде стран мира, а также замене их на военных меньшего ранга.

По информации газеты Wall Street Journal, решения приняты в соответствии с законом от 2017 года, который обязывает Пентагон сократить 110 человек в звании генерала или адмирала к декабрю 2022 года, а также для перераспределения ресурсов на противодействие Китаю и РФ на геополитической арене, передает РИА «Новости».

Согласно подписанному главой Пентагона Марком Эспером распоряжению, в восьми ключевых союзнических для США странах – Саудовской Аравии, Египте, Пакистане, Великобритании, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Турции – позиции военных атташе должны занимать не генералы или адмиралы, а полковники или капитаны первого ранга.

Также, по словам источников издания, военные атташе были отозваны из нескольких американских посольств в странах Западной Африки, включая Гану и Экваториальную Гвинею.

Против действий Пентагона выступают представители обеих партий США, а также официальные лица других американских ведомств. «Пострадают страны Ближнего Востока, они будут за это расплачиваться», – сообщил неназванный чиновник.

По мнению бывших и нынешних чиновников, замена генерала или адмирала на полковника или капитана первого ранка может уменьшить доступ и влияние США в странах.

По данным издания, позиции некоторых военных атташе, вероятно, будут повышены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми США надеются укрепить связи для противостояния Китаю.

Ранее директор по исследованиям Европейского совета по международным делам (ECFR) Джереми Шапиро заявил, что основным элементом конкуренции США и КНР в ближайшие годы будет борьба за союзников, однако в Европе не хотят делать выбор в пользу Пекина или Вашингтона.