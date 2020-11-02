 

Доллар поднялся выше 80 рублей

02.11.2020, 9:48, Новости дня

Курс рубля снижается в начале торгов понедельника: доллар впервые с 30 марта поднялся выше 80 рублей, а евро закрепился выше 93 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» к 10.03 понедельника рос на 66 копеек – до 80,19 рубля, курс евро – на 73 копейки, до 93,35 рубля, передает РИА «Новости».

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,56% – до 36,59 доллара за баррель, следует из данных Московской биржи.



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