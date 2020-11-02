 

Сноуден рассказал о желании получить гражданство России

02.11.2020, 9:43, Разное

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший 22 октября бессрочный вид на жительство в России, рассказал о намерении подать документы на оформление российского гражданства, передает RT. Он отметил, что они с женой уже много лет разлучены с родителями, а на фоне эпидемии коронавируса и закрытия границ в мире проблем только прибавилось. Чтобы не расставаться с сыном, рассказал Эдвард Сноуден, он намерен получить российский паспорт.



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