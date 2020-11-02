 

Зеленский обвинил “темные силы” в попытке устроить контрреволюцию на Украине

02.11.2020, 9:43, Разное

По словам президента, в дестабилизации обстановки на Украине заинтересованы пророссийские политики и олигархи. Владимир Зеленский отметил, что они хотят подорвать верховенство закона, ослабить экономику и уничтожить весь прогресс, достигнутый в области борьбы с коррупцией.

В качестве примера глава государства указал на решение Конституционного суда Украины об отмене части закона “О предотвращении коррупции”, в частности, пункта о необходимости публикации электронных деклараций чиновниками. Это решение обострило политическую ситуацию в Незалежной.

В материале для деловой газеты Financial Times Владимир Зеленский также сообщил, что его соперники выступают против интеграции Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс, а также сотрудничества страны с Международным валютным фондом, передает издание Lenta.ru.

Владимир Зеленский добавил, что злоумышленники пытаются подорвать отношения Незалежной с западными государствами. Президент попросил международных партнеров поддержать украинское правительство. В заключение политик заявил, что никому не позволит осуществить контрреволюцию в стране.



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