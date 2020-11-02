Das Erste – новые карантинные меры уже приняты, но Германия не устаёт о них спорить

02.11.2020, 9:40, Новости дня

Германия приняла решение о закрытии ресторанов, театров и многих других заведений для борьбы с коронавирусом, однако споры о необходимости частичного карантина в стране продолжаются, передаёт немецкий телеканал Das Erste. Туристическую отрасль снова ожидает хаос и неразбериха, людям придётся в очередной раз отложить запланированные поездки и отпуска, а юристы ожидают волну судебных разбирательств.

Выходные перед новым частичным локдауном. Меньше, чем через 24 часа, в Германии снова закроются рестораны, театры и многие другие заведения. Другие страны в Европе сейчас тоже идут этим путём. В Австрии приняли решение о масштабном локдауне со вторника. Британский премьер-министр Джонсон вечером сообщил, что в ноябре будет закрыто всё, кроме жизненно важных магазинов, детских садов, школ и университетов. Европа останавливается. Насколько успешен этот путь, мы увидим только через пару недель. Дебаты по поводу того, что нас ожидает здесь с понедельника, однако, по-прежнему идут полным ходом. Репортаж Тома Шнайдера.

Погода в Мекленбурге-Передней Померании сейчас действительно не отпускная. Тем не менее, в кемпинге «Рерик» на Балтийском море есть несколько стойких отпускников, которые хотели бы остаться, но нельзя. Завтра из-за ограничения на поездки дождливой идиллии придёт конец.

ПЕТЕР ХИЛЛЕБРЕХТ, турист: Так безопасно, как здесь, вообще-то, не будет нигде.

МАРГО ФРАНКЕ, турист: Поездки прекращаются. Похоже, всё действительно закрывается.

СИМОНЕ ХУППЕРС, турист: Разумеется, мы расстроены из-за этого, да. Ведь мы ещё в начале года были вынуждены надолго отложить наш отпуск.

Результат: снова суматоха в туристической отрасли. Региональные запреты на размещение в гостиницах только что были оспорены в судах, а теперь ночёвки для туристов должны быть запрещены по всей Германии. Глава правительства Мекленбурга-Передней Померании была бы рада отреагировать раньше.

МАНУЭЛА ШВЕЗИГ, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании: Я считаю, что, если бы мы ввели ограничения для отдельных регионов четырнадцать дней назад или четыре недели назад, сегодня это не коснулось бы всей страны. Однако, возможно, в результате все станут умнее и поймут, что имеет смысл ввести правила для областей повышенного риска, вместо того чтобы приходилось закрывать всю страну.

Против новой остановки общественной жизни выступают юристы, которые ожидают волну жалоб. В Аугсбурге кафе и рестораны уже закрыты из-за высоких показателей заражаемости. В административный суд уже поступили первые срочные заявления.

ФРАНК БРОЙТИГАМ, эксперт ARD по праву: Камень преткновения для судебного контроля над всеми новыми правилами сейчас заключается в том, какой эффект вызовет значительный рост показателей заражаемости и одновременно с этим попытки политических кругов в целом лучше обосновать ограничения и представить их как часть общей концепции борьбы с пандемией.

Сейчас министры внутренних дел Германии и федеральных земель разрабатывают концепции на худший случай и подготавливают распределение наиболее тяжёлых больных между федеральными землями, которое понадобится, если мест в региональных палатах интенсивной терапии будет не хватать.

В то время как здесь, в Дрездене, люди выходят на демонстрации против антикоронавирусных мер, политики приглушают надежды на быстрые послабления.

ТОБИАС ХАНС, премьер-министр Заарланда: Нужно разъяснить людям, что наша цель состоит в том, чтобы в декабре снова обошлось без частичного локдауна, но этого просто невозможно обещать.

В Шварцвальде туристы сегодня наслаждаются последними часами осенней идиллии. Свои мечты о путешествиях им, очевидно, придётся отложить до следующего года.

Дата выхода в эфир 31 октября 2020 года.