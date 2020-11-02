«Для хорошего человека не жалко»: Путин присвоил Никите Михалкову звание заслуженного кардиолога РФ

02.11.2020, 9:37, Разное

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении режиссёру Никите Михалкову звание «Заслуженный кардиолог Российской Федерации», сообщает официальный сайт Кремля. Как пояснил президент, вклад Михалкова в отечественную культуру так велик, что он не знает, как ещё его отблагодарить.

Сам Михалков объяснил данное награждение невероятно глубоким эффектом своих картин, которые находят отклик в сердцах зрителей и «врачуют их сердечные раны». Режиссёр намерен за счёт Фонда кино заказать платиновый знак «заслуженного кардиолога» с изумрудами и бриллиантами стоимостью в 400 млн. рублей, чтобы носить его на парадном адмиральском мундире. Также Никита Сергеевич выразил желание в случае необходимости провести операцию на сердце Алексея Навального или любого другого политического деятеля в стране.

Режиссёр поблагодарил главу государства за оказанную честь и включил новое звание в свой официальный титул. Отныне его официальное полное имя звучит как «Его Превосходительство граф Никита из дома Михалковых, первый этого имени, председатель Союза кинематографистов России, кавалер большого креста Ордена Героев Труда, почётный гражданин губерний Московской, Петербургской, Псковской, Ростовской, Тамбовской, Суздальской и иных, доктор физико-математических, юридических, медицинских и иных наук и искусств, почётный работник ЖКХ, заслуженный мукомол и кардиолог России, Беларуси, Украины и других стран и провинций Государств Российского, ум, честь и совесть российского народа».