Ванга предсказала возвращение к социализму в России в 2025 году

02.11.2020, 9:37, Разное

Личный биограф Ванги Велизар Властимиров опубликовал очередной ряд пророчеств болгарской ясновидящей относительно будущего России. Предсказание чётко намекает на переход государства к социалистической модели управления, которая была во времена СССР.

«Ванга пишет в дневнике, что видит сон. В нём красная Россия. Ванга видит духовное возрождение: на улицах мало автомобилей, очереди в магазинах, возрождение села, бесплатное образование, а руководит этим усатый человек. Если смотреть в её метрику, то событие назначено на 2025 или 2030 год. Стране возвращён красный флаг, возвращены серп и молот, в парламенте одна партия», — рассказал биограф.

Биограф добавляет, что изменения сделают Россию центром миром, а все другие государства будут брать с неё пример и переходить к социализму.

«Демократии больше не будет. Она не нужна. Только сильная рука. Весь мир тянется за Россией, весь мир учит русский язык. Доллар сжигают в печи. Рубль шагает по планете», — говорится в её предсказании.