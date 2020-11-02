Рыбинск. Криминальная хроника с 26 октября по 1 ноября

02.11.2020, 9:39, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудниками полиции раскрыт грабеж в отношении пенсионерки

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении грабежа – мужчина 1970 г.р., без определенного места жительства.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 65-летняя жительница микрорайона Северный и сообщила о том, что в районе ул. З. Космодемьянской неизвестный вырвал у нее из рук пакет, в котором находились сотовый телефон, ключи, кошелек с денежными средствами.

Ущерб заявительница оценила на сумму около 6 тысяч рублей.

Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемым даны признательные показания, похищенный телефон изъят. В настоящее время расследование продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полиция напоминает: сотрудники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 54-летний горожанин и сообщил о том, что неизвестные лица обманным путем похитили денежные средства. В результате проведенной проверки было установлено, что ему по телефону позвонили неизвестные мужчина и женщина, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом отмены заявки на получение кредита, якобы поданной от его имени, убедили снять все денежные средства с накопительного счета, закрыть его, а затем через терминал перевести все денежные средства на указанный ими номер карты. В результате чего мужчина лишился денежных средств в сумме более 447 тысяч рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают:

– Нигде не указывайте ваш пин-код банковской карты. И никому его не сообщайте, даже если вам представились сотрудником безопасности банка. Храните эти 4 цифры лишь в собственной памяти или под кодовым именем в мобильном.

– Никому не говорите трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты.

– Если денег на карте много, можно установить лимит на единовременное снятие либо на дневной оборот. При необходимости увеличить их не составит труда.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним.

Кража из торгового зала магазина

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из магазина расположенного на ул. Бабушкина неизвестные лица похитили детские игрушки и одежду. Ущерб от кражи составил более 3 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая жительница г. Рыбинска 1998 г.р., которая ранее неоднократно попадала в их поле зрения. Подозреваемой даны признательные показания. Женщина пояснила, что похищенное намеревалась продать.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Дознание продолжается.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику органов внутренних дел

В ночное время в микрорайоне «Зачеремушный» сотрудниками ДПС ГИБДД была остановлена автомашина «Додж» под управлением жителя Рыбинского района, с признаками алкогольного опьянения. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, водитель несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, передал сотрудникам ДПС ГИБДД в качестве взятки денежные средства в размере 9 тыс. рублей. Полицейские незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть, факт покушения на дачу взятки был задокументирован.

Сотрудниками отдела дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3.ст.30,ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) в отношении мужчины 1984 г.р., управляющего автомашиной.

Напоминаем, что во всех патрульных автомобилях Госавтоинспекции в штатном режиме установлены видеорегистраторы, позволяющие фиксировать действия сотрудников ДПС ГИБДД с участниками дорожного движения. Экипажи ДПС обязаны нести службу и проводить все административные процедуры с участниками дорожного движения только в зоне действия видеорегистраторов. В соответствии с действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность не только за получение взятки, но и за дачу взятки.

Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, а также, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут заслуженное наказание. Телефоны МУ МВД России «Рыбинское»: 02; 21-00-11.

Полицейскими установлен подозреваемый в совершении квартирной кражи

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона «Мариевка» и сообщила о том, что из ее квартиры при неизвестных обстоятельствах пропал телевизор. Сумма ущерба составила 5000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый неработающий, ранее судимый житель микрорайона Западный 1998 г.р., который через открытую форточку проник в квартиру знакомой на первом этаже и совершил кражу. Подозреваемым даны признательные показания, пояснил, что телевизор продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Правоохранительные органы призывают граждан к сотрудничеству в сфере организации противодействия экстремизму и терроризму

Сотрудники правоохранительных органов на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия, целью которых является противодействие экстремистским проявлениям и предотвращение террористической деятельности. Реализуется комплекс мер самого различного характера, направленный на своевременное выявление и ликвидацию угрозы преступлений экстремистской направленности.

Система противодействия террору может быть по настоящему эффективной только при участии и содействии всех членов общества. Безопасность в значительной степени зависит от участия в антитеррористической деятельности каждого из нас.

Мы призываем всех граждан к самому широкому взаимодействию с правоохранительными органами. В полиции принимают информацию о местах пребывания нелегальных мигрантов, объектах строительства и предприятиях, где может использоваться труд нелегалов. Правоохранительные органы ведут поиск квартир, сдающихся в наём значительному числу граждан иностранного происхождения и так называемых «резиновых» квартир с большим числом зарегистрированных жильцов.

Правоохранители принимают и осуществляют проверку информации об оставленных без присмотра в общественных местах предметах, владельцев которых найти не удаётся. Не следует бояться ошибки и воздерживаться от обращений в полицию по пустяковому поводу. Оставленная в общественном транспорте сумка, брошенная в подъезде коробка с неизвестным содержанием могут и должны стать поводами для обращения в правоохранительные органы.

Телефон полиции 02, с мобильного 102. Телефон доверия УМВД России по Ярославской области 73-10-50.

Помните, что нормой должен стать антитеррористический образ мышления и повседневный алгоритм антитеррористического поведения.