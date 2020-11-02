Мнение: БПЛА “Cloud Shadow”

02.11.2020, 9:25, Разное

Ударная версия китайского всепогодного БПЛА "Cloud Shadow" ("Облачная тень"). На Западе его еще иногда называют Wing Loong 10, позиционируя его как дальнейшее развитие линейки тяжелых китайских ударных БПЛА, которые активно закупают ближневосточные страны.

Первый прототип данного дрона был представлен на авиасалонах еще в 2016-м году. Версия с фотографии позиционируемая как дрон специализирующийся на ударам по наземным целям, демонстрировалась на авиасалоне в Нанчяне.

Заявленный объем производства – до 30 машин в год (верхний предел увязан с кол-вом производимых для этого дрона двигателей от ZFTH Aeroengine – при цене за единицу двигателя 800-900 тыс. долларов – как и раньше, производство двигателей в Китае является одним из проблемных моментов)

Максимальная скорость машины – 600-625 км/ч. Машина имеет шесть точек подвески полезной нагрузки до 400 кг, широкий ассортимент различных ракет и бомб + современную камеру.

Летом 2020-го отрабатывались полеты с дополнительными топливными баками для увеличения длительности нахождения в воздухе и дальности полета.

Предусматривается параллельное производство как военных, так и гражданских модификаций. Данная машина скорее всего будет активно внедрятся в НОАК в ближайшие годы + где-то с 2022-го года можно ожидать ее выхода на международный рынок на фоне бума закупок на рынке БПЛА и средств борьбы с ними.

Интересен вопрос стоимости такого агрегата, так как если Китай сможет добиться хорошего соотношения цена/качество, как это было с рядом других дронов, то это обеспечит хорошие продажи данной машины в будущем.



Метеорологическая версия – для наблюдения за погодой и тайфунами.



Командная станция может обеспечивать управление сразу тремя машинами такого типа одновременно.



В определенной степени это очень дальний родственник американских БПЛА, технологии создания который Китай активно использовал на заре своей программы развития военных БПЛА.