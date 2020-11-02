 

Сергей Кириенко оценил интерес школьников к киберспорту

02.11.2020, 9:23, Разное

1 ноября стенд Всероссийской киберспортивной школьной лиги Российского движения школьников привлек к себе внимание сотен участников финала “Большой перемены”, который состоялся в “Артеке”. Одним из его посетителей стал и Сергей Кириенко.

Подробности о площадке “Киберспорт РДШ” ему рассказал юный киберспортсмен Алексей Микушин. Именно он 1 сентября 2020 года во время Всероссийского онлайн-урока обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь организовать соревнование для школьников, увлекающихся компьютерными играми.

Его идея не была оставлена без внимания и уже 29 октября в свой пятый день рождения Российское движение школьников объявило о создании Всероссийской киберспортивной школьной лиги. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко смог воочию увидеть какой ажиотаж площадка “Киберспорт РДШ” вызывает у ребят.

“У нас очень насыщенное оснащение стенда: есть консоли, компьютеры, станции, VR, поэтому на стенде все время есть дети”, – объяснил Алексей Микушин. Он добавил, что тем из школьников, кто еще не сталкивался с подобными техническими новинками, специалисты все объясняют и показывают.

“Рассказываем, что киберспорт – это не только порубиться в игрушку, это взаимодействие, стратегия”, – подчеркнул киберспортсмен.

Он предложил Сергею Кириенко при помощи VR-тренажера ощутить себя пилотом самолета. Первый зампред администрации президента деликатно отказался, обратив внимание, что этот стенд пользуется огромной популярностью у школьников и мешать ребятам он бы не хотел.

Также Алексей Микушин показал своему гостю турнирную таблицу и рассказал о дисциплинах чемпионата Лиги. Сергей Кириенко поинтересовался, в какой из них будет выступать его собеседник, после чего пожелал ему и его команде успехов.



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