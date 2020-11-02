Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 400 тыс. человек

02.11.2020, 9:15, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 6754 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

За сутки 31 октября зафиксировали 7959 случаев заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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