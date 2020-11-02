МИТ заявил о готовности возобновить работы по «ядерному поезду» «Баргузин»

02.11.2020, 9:08, Новости дня

Московский институт теплотехники (МИТ) готов возобновить работы по созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», сообщил генеральный конструктор МИТ, академик РАН Юрий Соломонов, который отметит 3 ноября свое 75-летие.

«Мы готовы к этой работе. Она была приостановлена в известное время. Если будет принято решение по возобновлению работ, мы готовы продолжить их», – передает ТАСС слова Соломонова.

По его словам, перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетные комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования будет завершено до 2024 года.

«Думаю, все движется к тому, что через три года, к 2024 году, произойдет полное обновление старой группировки на новые ракетные комплексы «Ярс», – сказал Соломонов.

Он добавил, что решение о возобновлении пусков конверсионных ракет-носителей «Старт-1», разработанных на базе межконтинентальных баллистических ракет «Тополь», планируется принять в ближайший год.

«Планируется принять решения на эту тему в 2020-2021 году», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Соломонова, все будет зависеть от двух программ по созданию двух группировок малогабаритных спутников, для которых «Старт-1» является удобным носителем.

Соломонов добавил, что бросковые испытания системы аварийного спасения нового российского пилотируемого корабля «Орел» начнутся в 2023 году.

«Это так называемый ракетный блок аварийного спасения для пилотируемых пусков на больших носителях. Работа строится таким образом, чтобы в 2023 году провести первые бросковые испытания. Натурные», – сказал Соломонов, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в июле эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев заявил, что РВСН смогут получить новый БЖРК «Баргузин» через три-пять лет в случае принятия руководством страны соответствующего решения, заявил.