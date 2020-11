Мать и дочь считают, что запечатлели призрак женщины в старинном замке

02.11.2020, 8:54, Разное

Очевидцы уверены, что увидели призрак в средневековом замке “Грайч” (Gwrych Castle) в Уэльсе (Великобритания), пишет The Sun.

Газета приводит рассказ местной жительницы Тории Вествуд, которая убеждена, что в январе прошлого года видела здесь вместе с маленькой дочерью силуэт женщины. Девочка сказала маме, что заметила что-то жуткое в верхнем окне замка, когда они гуляли по территории.

– Мы были на террасе и фотографировали пейзажи. И моя дочь закричала: “Мама, посмотри сюда!” – поделилась Тория.

Женщина сделала фото окна, на которое показывала дочь, и действительно смогла разглядеть на снимке некую фигуру. Предполагается, что это призрак предыдущей владелицы замка – графини Дандональд, умершей в 1924 году. По легенде, дух женщины разозлен из-за того, что когда-то ее муж вывез отсюда ценности. Местные жители верят, что ее не нашедший покоя дух обитает здесь, однако подтверждений этому нет.

В самом замке сейчас проходит подготовка к съемкам реалити-шоу по выживанию с участием звезд “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here”.