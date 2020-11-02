 

Пугавшие людей похоронными венками «коллекторы» попали под суд в Новосибирске

02.11.2020, 8:48, Новости дня

Полиция завершила расследование уголовного дела по обвинению четырех жителей Новосибирска в вымогательстве, сопряженном с повреждением чужого имущества, информирует пресс-служба главного управления МВД по Новосибирской области.

Дело возбуждено по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Потерпевшими признаны жители Новосибирской и Московской областей. Установлено, что в июле 2018 года 32-летний новосибирец создал организованную группу, в состав которой вошли трое жителей Новосибирска в возрасте от 26 лет до 41 года. Представляясь коллекторским агентством, подозреваемые размещали в интернете объявления, в которых обещали помочь с взысканием долгов с граждан, говорится в сообщении. «Для связи указывали вымышленные имена и абонентские номера, оформленные на посторонних лиц», – передает «Интерфакс» сообщение регионального МВД.

Фигуранты собирали подробную информацию о потерпевших и сообщали, что им известны подробные сведения о частной жизни, угрожали жертвам распространением ложных сведений, которые могут скомпрометировать и испортить их репутацию.

Также подозреваемые доставляли по адресам проживания потерпевших похоронные венки, наносили на стены подъездов их домов надписи о якобы имеющихся у этих граждан долгах, разбивали им окна квартир и машин.

Следователем установлено 15 эпизодов вымогательства и 6 эпизодов умышленного повреждения имущества. Преступления были совершены с июня по ноябрь 2018 года. Потерпевшими стали 30 граждан – жители Новосибирской и Московской областей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 1 млн рублей.

Трое обвиняемых были арестованы, еще один фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 27 октября в Госдуме за незаконную коллекторскую деятельность предложили лишать свободы на срок до 12 лет. 



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