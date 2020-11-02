Мнение: Кому понадобились российские войска в испанской Каталонии?

02.11.2020, 8:48, Разное

Испанские судьи и правоохранители, похоже, так устали от вялой коронавирусной повестки дня, что подбросили своим СМИ настоящий блокбастер про «вмешательство России» во внутренние дела страны. Причём они с лихвой переплюнули даже таких признанных мэтров в жанре «хайли лайкли», как США с их жалкими выборами, Великобритания с отравленным российским перебежчиком и даже Германия с её «берлинским пациентом».

Испанцы, к счастью, не стали искать никаких жертв ядов, а просто в лучших традициях Прибалтики и Украины рассказали о якобы планировавшейся переброске 10 тыс. российских военнослужащих в Каталонию. Информационная бомба получилась столь мощной, что взорвала сознание не только российским дипломатам, но даже местным СМИ и политикам, которые восприняли её с некоторым недоумением.

Чтобы разобраться, как же дело дошло до поисков русских войск в Пиренеях, давайте отмотаем время почти на год назад. В ноябре 2019-го El Periódico, ссылаясь на некие документы испанских правоохранительных органов, сообщило, что бывший помощник Карлеса Пучдемона (экс-председателя правительства Каталонии) Виктор Терраделльяс, бывавший ранее в Москве, уже после проведения референдума, но до объявления Барселоной независимости в 2017 году, обещал своему боссу организовать видеоконференцию с неким PU. Конечно же, издание увидело в этой аббревиатуре первые буквы фамилии президента РФ Владимира Путина.

Умозаключение, прямо скажем, впечатляющее. По всей видимости, других людей с подобным первым слогом фамилии или инициалами просто не существует. Не говоря о том, что лидеры крупных держав ведут диалог обычно с политиками примерно равного уровня, а для встреч с остальными существуют министры и дипломаты. Кроме того, не припомню, чтобы до нынешнего коронавирусного года Путин проводил видеоконференции с представителями других стран. Да и зачем российскому главе государства могли бы понадобиться какие-то разговоры с Пучдемоном – и вовсе загадка.

Также El Periódico отмечало, что каталонские представители вообще очень активно искали контактов с российскими политиками. В частности, как заявляло издание, испанские полицейские обнаружили письмо каталонцев Владимиру Жириновскому, в котором лидера ЛДПР приглашали посетить заседание парламента Каталонии, на котором обсуждалась резолюция о независимости.

Принято это приглашение, вроде бы, не было, да и об ответе на письмо ничего не известно. Не говоря уже о том, что «поборник демократических прав» Жириновский – глава оппозиционной партии и не представляет российское правительство. А то, что руководство автономии искало и продолжает искать контакты с иностранными политиками – секрет полишинеля. У Каталонии даже есть собственная сеть диппредставительств за рубежом, которая была почти полностью закрыта в 2017 году, однако сейчас вновь насчитывает более десятка учреждений.

Кроме того, El Periódico утверждало, что Виктор Террадельяс говорил главе Каталонии о встрече с «эмиссаром президента РФ Владимира Путина». Кто имелся в виду, неизвестно, однако Террадельяс несколько раз разговаривал с «влиятельным российским экс-депутатом» (так его титровало испанское издание) – политологом Сергеем Марковым, которому предлагал признать воссоединение Крыма с РФ в обмен на российское признание суверенитета Каталонии.

При всём уважении к Маркову, его мандат в Госдуме истёк в далёком 2011 году, и он точно не мог иметь полномочий предоставлять подобные гарантии. Впрочем, сам политолог говорит, что и не собирался давать каталонцам какие-либо обещания. Насколько вообще РФ было бы полезно признание со стороны свежеотделившейся Каталонии – вопрос совсем риторический. Вреда уж точно больше.

В том же ноябре прошлого года El País со ссылкой на источники в правоохранительных и судебных органах сообщила, что Национальная ассамблея (национальный суд), по всей видимости, впечатлившись делом Скрипалей, запустила расследование о причастности ГРУ (оно же Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ) к событиям в Каталонии. Причём газета также ссылалась на Террадельяса и его сообщения о поддержке со стороны загадочного «эмиссара президента РФ Владимира Путина». Однако это издание утверждало, что советник обещал Пучдемону одобрительное заявление последнего советского лидера Михаила Горбачёва.

Первый и единственный президент СССР – фигура, безусловно, куда более весомая и известная, чем политолог Сергей Марков. Однако это не уменьшает бредовости идеи об «эмиссарстве» Горбачёва и поддержке суверенитета Каталонии. Разве что испанские правоохранители и СМИ хотели отдать дань его опыту развала государства (причём куда более крупного, чем Испания).

И вот спустя год выяснилось, что все желающие взломать почту Демпартии США, повлиять на чьи-нибудь выборы или помочь сепаратистским движениям могут обращаться не только к Жириновскому, Горбачёву и Маркову. Как сообщил на днях судья барселонского суда первой инстанции Хоакин Агирре (рассматривает дело о растрате госсредств в Каталонии), существует целая «группа россиян, созданная во времена Горбачёва». Выяснил он это, по его словам, прежде всего с помощью записей разговоров всё того же Виктора Террадельяса.

Более того, по словам Агирре, есть некая «российская стратегия дезинформации и дестабилизации», в число участников которой якобы входят основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, а также главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян. В общем, все те, кто особенно раздражает Запад. Даже странно, что не был упомянут, например, Ким Чен Ын или Николас Мадуро. Впрочем, дело ведь ещё не закрыто.

Но самое главное – судья рассказал, что «русская группа» пообещала в случае отделения Каталонии оплатить через криптовалютную платформу все её долги, а также отправить 10 тыс. военнослужащих в помощь автономии.

Хотелось бы мне знать, как вообще испанские правоохранители представляют себе переброску практически целой дивизии ВС РФ на Пиренейский полуостров. Через воздушный коридор при молчаливом согласии ЕС? Или, может, на десантном корабле с боями через Средиземное море? А, может, просто отправит 10 тыс. человек обычными рейсами с дипломатическими паспортами и оружием в багаже? Это сюжет компьютерной игры, а не реальной жизни.

Не очень ясно, и какой РФ смысл – вкладывать средства в погашение каталонских займов. Всё то же бессмысленное признание Барселоной Крыма? Так РФ в нём по-прежнему не нуждается, этот вопрос уже давно решён без всякой помощи мятежных европейских регионов. Других выгод – что политических, что экономических Москве от подобных инвестиций нет. Угнетённых, нуждающихся в срочной российской защите в Каталонии как-то тоже не наблюдается.

Даже местные СМИ назвали всё это каким-то коктейлем из неподтверждённых подозрений. Что касается испанских политиков, то год назад, когда эта история только раскручивалась, занимавший тогда поста и.о. главы МИД Испании Жозеп Боррель заявлял, что не располагает никакой информацией, кроме данных прессы. В этом году после операции Гражданской гвардии по задержанию трёх каталонских предпринимателей, имевших связи с правительством Пучдемона (после которой на наши головы и была сброшена эта информационная бомба) один из представителей правящей коалиции Испании заявил, что вся эта история выглядит очень подозрительно и может быть направлена не против России, а против кабмина Педро Санчеса.

И вот это очень похоже на правду. В начале текущего года левым партиям Испании во главе с Санчесом удалось сформировать правительство только благодаря пакту с региональными политсилами, в первую очередь с Левыми республиканцами Каталонии (ЛРК). В обмен им была обещана «декриминализация каталонского конфликта» (что, кстати, в целом способствовало установлению более конструктивного диалога между Мадридом и Барселоной). И вот сейчас, в преддверии принятия бюджета на грядущий год, правящая коалиция вновь заключила соглашение с ЛРК. На этот раз в обмен на проведение в автономии досрочных парламентских выборов в феврале.

Всё это очень сильно не нравится испанским правым, которые за последние годы стали значительно более радикальными. Им очень хотелось бы отправить в отставку правительство Санчеса, а в отношении Каталонии принять максимально жёсткие меры. Для наглядности отмечу, что вышеупомянутый рейд Гражданской гвардии назывался «операция Волхов» – Битвой за Волхов в Третьем рейхе называли бои в ходе Любанской наступательной операции советской армии в 1942 году, в которых, кстати, участвовала испанская Голубая дивизия. Думаю, комментарии тут излишни.

Россия же здесь, как и в случае с тянущейся с 2016 году историей с американскими выборами, выступает лишь в качестве инструмента внутриполитической борьбы, с помощью которого можно серьёзно дискредитировать оппонента. Такова наша новая глобальная политическая реальность – если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдётся русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует.