Словарь синонимов слова «Навальный», поджигатель соборов Эрдоган, покаяние белорусов перед Лукашенко и новый шедевр от биолаборатории в Ухане в еженедельной рубрике «Панорама недели»

02.11.2020, 7:37, Разное

С Хэллоуином вас, друзья! Хоть большинство наших соотечественников, в отличие от Геннадия Зюганова, не отмечают этот заморский праздник, но и без этого нам есть о чём вам рассказать.

Хедлайнер недели

Главным действующим лицом на этой неделе неожиданно стал президент Франции Эммануэль Макрон. Помимо публичной поддержки Армении в нагорно-карабахском конфликте, политик сделал ряд смелых и запоминающихся высказываний. Главное, он призвал соотечественников не терять головы. Не поспоришь, актуально. Также благодаря Макрону возобновилось расследование по пожару в соборе Парижской богоматери. В причастности к поджогу подозревают президента Турции Эрдогана. Он уже вызван для дачи показаний, а алиби, похоже, у турка нет. Сам же Макрон оказался ещё и творческим человеком – главным редактором знаменитого «Шарли Эбдо».

Польша

Ещё одной горячей точкой планеты стала Польша. Уж кто мог такое ожидать? Ещё всего лишь пару столетий назад были запрещены аборты, а никого это не волновало. Да даже Польша не всегда существовала как независимое государство. И тоже никого не волновало. А теперь вся страна высыпала на улицу против президента Дуды или запрета абортов, нужное подчеркните. И кого только на этих протестах не увидишь. Даже внук Молотова – Иван ходил по Кракову и угощал всех коктейлями.

Вообще иностранное вмешательство в политическую жизнь Польши видно невооружённым глазом. Раскачивал лодку уже заблокированный в стране телеграм-канал «Пшехта», созданный по прямому распоряжению белорусского президента Лукашенко.

В Польше протестуют не только против запрета абортов. Рабочие польских заводов вышли на массовую забастовку в поддержку Александра Лукашенко. В целом протесты влияют на многие сферы жизни. В очередной раз из-за них переносится во времени выход популярной игры Cyberpunk 2077.

Белоруссия/Беларусь

Осветив ситуацию во Франции и Польше, возвращаемся на любимое для нас постсоветское пространство, естественно в Белоруссию/Беларусь. Некоторые трудовые коллективы объявили забастовку, как Белорускреветхоз. Другие же наоборот каются перед Лукашенко. Ситуацию продолжают раскачивать извне. Белорусская таможня пресекла ввоз БЧБ-сала из Украины. Впрочем, популярность этого флага у белорусов угасает. Как подтверждение этого, решение минчанки сделать аборт после того, как она увидела БЧБ-флаг у отца ребёнка.

Белорусских студентов, не присягнувших на верность действующему президенту, не допустят на занятия. Остальных, потирая руки, ждёт военком.

Выборы в США

Состоятся вот-вот, а президент Трамп уже заявил, что страну никому не отдаст.

Навальный

Досталось на этой неделе в очередной раз и Алексею Навальному. Не волнуйтесь, ещё раз никто его не травил, атака скорее психологическая. Так, блогера обвинили в проблемах омской медицины. А институт русского языка им. Виноградова создал целый словарь синонимов к слову «Навальный». И всё же не так всё печально для одного из любимых персонажей россиян. Минздрав утвердил список врачей, которым разрешено лечить Навального. В него войдут старые добрые друзья оппозиционера и выдающиеся профессионалы – Леонид Рошаль и Александр Мясников.

COVID-19

Пока мы все боремся с девятнадцатой версией, в Ухани анонсировали релиз СOVID-20 Pro. Когда новинка появится у нас, неизвестно, поэтому пока о том, как побеждаем существующую версию. Коронавирус заставил изменить наши привычки и быт. Изменился даже ГОСТ на избиение жены. Теперь это обязательно нужно делать с соблюдением социальной дистанции.

Заботится о нас и Минздрав. Чтобы было не так страшно ведомство, закупит цветные мешки для трупов для «смягчения деморализующего эффекта пандемии». Расширился и ассортимент медицинских масок. Для чиновников появились маски со вторым подбородком. И главное, не забывайте, что в коллапсе медицинской системы есть и наша с вами вина. Почему мы не лечимся за границей? Такой важный вопрос задаёт доктор наук и телеведущая Елена Малышева.

Законы

Радует, что власть не бросила нас с вами на произвол судьбы в условиях пандемии. Даже, несмотря на закрытый буфет из-за украденного «Роллтона», депутаты принимали законы. Конечно, пока мы не можем побеждать бедность как в Сингапуре запретами на Xiaomi, но у нас свой путь.

Депутаты наконец-то запретили взятки, сделали обязательным призыв в армию для женщин, ограничили доступ к сайту госуслуг тем, кто не принимал обновлённую Конституцию, ввели ограничения на просмотр видео из TikTok и предложили воспользоваться возможностью погасить долги за услуги ЖКХ, занимаясь хранением у себя дома радиоактивных отходов.

Вот такой насыщенной на события выдалась неделька. Берегите себя, а мы ждём вас вечером в следующее воскресенье.