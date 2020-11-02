Пропавший певец Андрей Губин нашелся

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02.11.2020, 8:32, Новости дня

Певец Андрей Губин, о пропаже которого накануне сообщил его продюсер, находится в Египте и чувствует себя хорошо, сообщил друг музыканта Владимир Бурмяков.

По его словам, последний раз он общался с Губиным три дня назад. Певец сообщил, что у него все хорошо, информирует StarHit.

«Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит», – сказал Бурмяков.

Московский номер певца действительно не активен с 10 сентября, когда он в последний раз заходил в мессенджеры. Предположительно, в Египте он использует местный номер, с которого и выходит на связь с близкими.

Ранее продюсер певца Тарас Ващишин рассказал, что Губин уже долгое время не выходит на связь с друзьями. 



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