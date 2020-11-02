 

Нефть подешевела на фоне новых карантинных мер в Европе

02.11.2020, 8:32, Новости дня

Мировые цены на нефть в понедельник утром падают в среднем на 3,5% на опасениях за спрос после объявления новых карантинных ограничений в Европе.

По состоянию на 8.41 цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,37% – до 36,66 доллара, при этом ранее она опускалась ниже 36 долларов за баррель впервые с 29 мая. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,74% – до 34,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ухудшение ситуации с коронавирусом вынуждает власти европейских стран принимать дополнительные карантинные меры, что негативно отражается на ожиданиях по восстановлению экономики и нефтяному спросу.

Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу также сообщил о начале второго локдауна с 3 ноября. Германия с понедельника и до конца ноября переходит на режим «мягкого» локдауна второй раз с начала пандемии.

Чисто новых случаев заражения в Италии за сутки закрепилось вблизи рекордной 31 тысячи, что усиливает риски локдауна. В конце октября в стране вступил в силу очередной правительственный декрет, предусматривающий новые меры по борьбе с коронавирусом. Во Франции число новых заражений, по данным на воскресенье, превысило 46 тысяч. Французский лидер Эммануэль Макрон ранее объявил о введении общенационального карантина с 30 октября.

«Меры по карантину, объявленные в Великобритании и Италии, лишь усугубляют негативную ситуацию в Европе. Многие трейдеры следят за США и их статистикой роста случаев заражения и размышляют о том, будет ли Европа служить моделью того, что будет происходить в США в ближайшие недели», – цитирует Reuters старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти.

По последним данным, суточный показатель заражений COVID-19 в США составил более 81 тысячи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Сытник остается директором НАБУ – заявление бюро

28.10 / В Самаре построили газовый теплоход

18.08 / Канада и Ирландия отказались признать результаты выборов в Белоруссии

13.08 / BI – рекордное сокращение ВВП на 20,4% — Великобритания официально вошла в рецессию

25.08 / МИД опроверг информацию о переговорах об обмене Уилана на россиян

17.09 / Без предвзятости и политики — группа учёных намерена докопаться до истоков происхождения коронавируса

07.09 / Вагенкнехт предостерегла от двойных стандартов в спорах о «Северном потоке — 2»

25.06 / Владимир Драчев будет участвовать в выборах президента СБР

25.06 / В Поволжье открылись первые участки для голосования по поправкам в Конституцию

25.06 / Названа наиболее пострадавшая от коронавируса улица Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска