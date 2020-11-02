 

Ученые назвали причиной похолодания в I тысячелетии нашей эры вулканическую активность

02.11.2020, 8:32, Разное

Российские исследователи назвали причину похолодания и засух, произошедших в первом тысячелетии нашей эры во времена упадка Западной Римской империи. Климатические изменения вызвали извержения стратосферных вулканов, но каких именно эксперты пока сказать не могут.
О климатических изменениях специалисты узнали, изучив годичные кольца деревьев, произрастающих в субарктических и высокогорных районах Северного полушария. В семи регионах результаты исследования показали, что произошли кардинальные изменения температуры, а также поменялся состав атмосферы, и выпадало меньше осадков, чем прежде. Все это может указывать на катастрофическое извержение, произошедшее в 500-е годы.

В результате активности неизвестного вулкана в атмосферу Земли попали сульфаты и аэрозоли. Из-за этого солнечные лучи не могли достичь поверхности планеты, что в итоге и стало причиной глобального похолодания. Так, в Сибири климат стал гораздо суровей. Некоторые регионы были подвержены засухам из-за низкого числа осадков. Кроме того, именно в этот период произошло падение Западной Римской империи, отмечает «РИА Новости».



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