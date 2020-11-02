Поздравивший Порошину актер Гоша Куценко до сих пор любит бывшую жену

02.11.2020, 8:31, Разное

Российский актер Гоша Куценко во время поздравления экс-супруги Марии Порошиной с днем рождения признался, что до сих пор ее любит. Видеоролик в виде подборки архивных фотоснимков артист опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте.

По словам Гоши Куценко, он все еще любит Марию Порошину и до сих пор живет их совместными воспоминаниями. Актер попросил прощения у нее за все, но не перестает терять надежду на то, что они вместе встретят старость, во время которой будут вспоминать о приключениях в 90-х.

Пожелания бывшего супруга Мария Порошина не смогла проигнорировать. Она поблагодарила Гошу Куценко за поздравления, назвала его мудрым, талантливым и красивым, отметив, что у них превосходная дочь. Поклонников артиста обрадовало то, что бывшая пара умудрилась сохранить трепетные и теплые отношения друг к другу. Стоит напомнить, что гражданский брак актеров продлился пять лет.