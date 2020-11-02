Раскрыт секрет оранжевой папки Владимира Путина

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02.11.2020, 8:23, Разное

Короткий ролик оставил комментаторов в недоумении. На записи Владимир Путин совершает казалось бы бессмысленные действия: сперва кладет стопку листов в оранжевую папку, а затем по каким-то причинам выгибает папку в обратную сторону и перекладывает листы уже туда.

Оказалось, что никакой загадки в этом нет – все дело в ракурсе и продолжительности съемок. Те, кто видел происходящее с самого начала и был ближе к российскому лидеру, поняли причину его поступка. Широкому же зрителю ее объяснил в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1” журналист Павел Зарубин.

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Публикация от Павел Зарубин (@zarubinreporter) 1 Ноя 2020 в 3:24 PST

Оказалось, что перед началом мероприятия Владимир Путин сделал на самой оранжевой папке какие-то важные для себя заметки. А после того, как они уже сыграли свою роль, постарался сделать так, чтобы этот текст не попал в объектив стоящий поблизости камер.

Со своей задачей президент России справился. Однако для стороннего наблюдателя, который видел ситуацию не с самого начала, его манипуляции могли выглядеть несколько загадочно.



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