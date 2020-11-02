 

Новые ограничительные меры спровоцировали протесты в Европе

02.11.2020, 7:40, Новости дня

По Европе в последние несколько дней прокатилась волна протестов против новых ограничительных мер, пишет Daily Mail. Новые ограничения, как отмечается в статье, вводятся властями различных европейских стран, чтобы таким образом сдержать рост числа инфицированных COVID-19.


Reuters

В Европе усиливаются протесты против режима строгой изоляции, пишет Daily Mail.

В испанской Барселоне во время второй ночи беспорядков протестующие бросали в полицейских камни и прочие предметы. А после того как демонстранты подожгли деревянные поддоны, на улицах возникли небольшие пожары.

Кроме того, столкновения произошли в столице страны, Мадриде, и в северном городе Логроньо, где 150 человек забросали полицейских камнями, подожгли контейнеры и разграбили магазины.

В пятницу волнения охватили такие испанские города, как Бургос, Витория, Сантандер, Валенсия и Сарагоса.

Как напоминает издание, Испания — одна из наиболее пострадавших от COVID-19 стран. На этой неделе испанское правительство ввело чрезвычайное положение до начала мая. Таким образом оно предоставило регионам юридическое основание для введения комендантского часа и ограничения перемещений, чтобы попытаться тем самым остановить распространение коронавирусной инфекции.

В немецком городе Дрезден также прошли протесты, организованные группой по борьбе с режимом изоляции Querdenken 571, однако они не были столь ожесточёнными, как в других местах.

Протестующие собрались, держа в руках транспаранты в знак протеста против новых мер изоляции, введённых канцлером Ангелой Меркель.

Вечером в субботу в Риме сидячая забастовка на знаменитой площади Кампо-деи-Фиори закончилась стычками с полицией: часть протестующих начали бросать в правоохранителей бутылки и петарды, а затем их разогнала полиция с помощью специального снаряжения и дубинок.

В Италии, помимо столкновений в столице, акции протеста также прошли в Неаполе и Турине. Протестующие выступили с критикой новой серии ограничений, принятых для того, чтобы остановить тревожный рост новых случаев заражения коронавирусом. При этом итальянское правительство в настоящий момент рассматривает вопрос о том, чтобы уже в понедельник объявить о введении более строгих мер. Об этих планах, как отмечает Daily Mail, стало известно на фоне нового рекордного для Италии прироста заболевших за сутки — 31758 случаев.

В последние несколько дней, как подчёркивается в статье, схожие сцены протестов наблюдались в различных уголках Европы, причём происходило всё в контексте новых национальных мер изоляции, принимаемых властями в ответ на рост числа инфицированных коронавирусом.



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