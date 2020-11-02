«Не смешивайте» — в Елисейском дворце обсуждают терроризм отдельно от иммиграции

02.11.2020, 7:40, Новости дня

Серия терактов, прокатившаяся по Франции, поставила перед правительством вопрос о пересмотре миграционной стратегии, однако на прошедшем совете по обороне и нацбезопасности он не обсуждался, пишет Le Figaro. Министры договорились усилить безопасность школ и религиозных учреждений, лучше контролировать границы, а также призвали не смешивать иммиграцию и терроризм.



Reuters

В пятницу министр внутренних дел Фарнции Жеральд Дарманен в эфире телеканала RTL напрасно пытался напомнить, что «из 30 последних террористов 22 были французами» — правые вынуждают правительство пересмотреть иммиграционную стратегию, пишет Le Figaro. «Мы дали убежище своим врагам», — возмущается в интервью France info глава региона Иль-де-Франс и бывшая республиканка Валери Пекресс.

В свою очередь лидер «Национального собрания» Марин Ле Пен в комментарии BFM TV высмеяла «проблему автоматического получения гражданства» приезжими. «Сколько ещё Мохаммедов Мера (находится. — ИноТВ) в заполненных мигрантами лодках и самолётах, которые каждые день прибывают во Францию?» — этот вопрос она задала ещё в 2012 году на следующий день после убийств в Тулузе и Монтобане, совершённых этим террористом. Однако Жеральд Дарманен утверждает: «Те, кто говорит, что благодаря закрытым границам и высылке иностранцев мы решим (проблему. — ИноТВ) терроризма, врут французам».

В результате по итогам совета по обороне и национальной безопасности, созванному в пятницу по инициативе президента, министры не затронули тему иммиграции. Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан отметил, что «за границей так же сильна угроза» терроризма, поэтому правительство решило «принять все меры для обеспечения безопасности интересов и граждан» Франции — в частности, объявлено о расширении операции Sentinelle, которая предполагает усиленную защиту религиозных учреждений и школ. По словам окружения министра иностранных дел, проблема иммиграции признаётся ведомством: так, контроль на границах собираются усилить, но на самом деле этого не произойдёт. «За прибывающими будут следить благодаря, в частности, мерам против коронавируса, — объяснили в Елисейском дворце. — Это позволит нам проверить людей, которые возвращаются, и не дать вернуться тем, кого мы не хотим возвращать».

Параллельно Министерство внутренних дел напомнило о своей «готовности ужесточить обязательства покинуть территорию Франции и выдворить радикализированных иностранцев на нелегальном положении». Жеральд Дарманен в эфире RTL отметил, что, несмотря закрытие воздушных пространств, месяц назад из страны выдворили 14 из 231 радикализированных иностранных нелегалов, хотя из-за эпидемии некоторые страны отказываются принимать своих граждан. Источник в правительстве рассказал газете, что высылать собираются быстрее, лучше контролировать границы, однако «не менять философию» в отношении иммиграции. Премьер-министр Жан Кастекс выступает за «очень твёрдый ответ по вопросу антитерроризма» и «беспощадную» политику в области нелегальной иммиграции, однако призывает не создавать впечатление, что правительство смешивает два вопроса.

После совета по обороне Эммануэль Макрон встретился с министрами, которые занимаются законопроектом против сепаратизма. После теракта в Ницце появилось предложение добавить в текст закона раздел об иммиграции, за который ещё несколько недель назад выступал глава МВД. В итоге Елисейский дворец отказался от этой идеи. По словам источника в правительстве, «этот вопрос гораздо шире, чем иммиграция, не нужно всё смешивать».

На данный момент Эммануэль Макрон лишь наметил некоторые направления для размышления. Президент Франции высказался за проведение ежегодных дебатов в парламенте и введение квот — однако, как пишет в заключение Le Figaro, это было почти два года назад.