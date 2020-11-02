 

Удалёнка сделала людей счастливее, но заставила скучать по рабочей атмосфере

02.11.2020, 7:40, Новости дня

Люди почувствовали себя счастливее, работая из дома, так как им больше не нужно ездить в офис и из офиса домой. Они получили больший контроль над своей трудовой деятельностью, пишет The Guardian. По словам главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна, самым лучшим вариантом сейчас было бы найти баланс, работая несколько дней из дома, а несколько дней в офисе.


Reuters

Промышленная революция и появление крупных фабрик коренным образом изменили способ работы людей. С этого времени люди стали уезжать из сельской местности в города, пишет The Guardian.

По мере того как экономика становилась всё более ориентированной на сектор услуг, на смену заводам пришёл офис, но принцип работы остался прежним — утром сотрудники уходили из дома на работу, а вечером возвращались домой. При этом лишь 5% работающих людей выполняли свои обязанности из дома.

Тем не менее за последние семь месяцев картина претерпела серьёзные изменения. По словам главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна, в разгар карантина число тех, кто работает из дома выросло до 50%. Даже сейчас каждый третий сотрудник работает на удалёнке. 

Последствия подобной перемены проявляются повсеместно: от сокращения числа посетителей торговых центров до убытков транспортных компаний. Однако изменилось не только это.

По словам Холдейна, производительность труда не стала меньше, хотя так как изменения произошли внезапно, многие были просто не готовы работать в тесных квартирах с маленькими детьми, требующими их внимания. Дело в том что из дома множество людей стали работать дольше.

При этом, как отмечает The Guardian, люди стали счастливее, отчасти потому что им больше не приходится ездить на работу в переполненном транспорте или стоять в пробках по пути в офис и из него. Кроме того, люди чувствуют, что получили больше контроля над своей трудовой деятельностью. 

С другой стороны, с течением времени и это приедается. Более того, люди внезапно обнаружили, что им не хватает общения и рабочей атмосферы, они теряют ощущение того, что являются частью команды. 

Холдейн полагает, что самым правильным сейчас было бы найти баланс: несколько дней работать из дома для тишины и покоя, а несколько дней в офисе, чтобы вновь увеличить свою способность к творческому мышлению. 



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