 

Ради получения квартир Цивин и Дрожжина составили базу данных пожилых актеров

02.11.2020, 7:30, Разное

Отнявшие квартиру у советского актера Алексея Баталова юрист Михаил Цивин и его супруга Наталия Дрожжина в течение 30 лет занимались сбором информации о пожилых артистах. В 90-х они начали помогать пожилым актерам, чтобы в дальнейшем заполучить их недвижимое имущество.
Об их «бизнесе» пояснил Александр Шпагин — друг Михаила Цивина. Рабочая схема супругов состояла из нескольких этапов. Они обеспечивали уход за пожилыми кинозвездами, но брали их квартиру в ренту. Через некоторое время они становились владельцами жилплощади. За 30 лет подобной деятельности они смогли заполучить 18 квартир и создать базу данных на актеров.

Стоит напомнить, что после написания заявления родственниками Баталова в отношении Цивина и Дрожжиной правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Согласно предварительной версии, супруги воспользовались своим влиянием на Баталова, чтобы тот написал на них доверенность, позволявшую им управлять его имуществом. Это помогло им заполучить долю в четырехкомнатной квартире актера. А общий ущерб оценивается в 36 млн рублей.



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