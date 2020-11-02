Жанна Фриске могла предсказать свою смерть в «Ледниковом периоде»

02.11.2020, 7:30, Разное

Участвовавшая в шоу «Ледниковый период» российская певица Жанна Фриске могла предсказать свою собственную смерть. Произошло это после разрыва отношений с партнером и получения серьезной травмы.

В 2008 году Жанна Фриске и фигурист Виталий Новиков принимали участие в «Ледниковом периоде». Их отношения были настолько крепкими, что многие ожидали свадьбу после победы в финале. Но однажды Новиков уронил Фриске, из-за чего та ударилась спиной об лед. Травма оказалась такой серьезной, что врачи рекомендовали исполнительнице носить корсет, однако расставание с улетевшим в другую страну фигуристом могло отразиться на ее здоровье более негативно.

В интервью, которое у певицы взяли на ледовом шоу, у Жанны Фриске поинтересовались, каким видит она свое будущее. Исполнительница призналась, что она «не представляет себя старой». А через семь лет после завершения «Ледникового периода» Фриске скончалась из-за онкологического заболевания.