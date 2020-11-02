 

Постаревшие Агутин и Варум удивили своих поклонников новым снимком

02.11.2020, 7:30, Разное

Поклонников музыкантов Леонида Агутина и Анжелики Варум удивило то, как они постарели. Звездная пара опубликовала в Instagram совместный фотоснимок с отдыха, который они решили не редактировать в специальных программах.
Во время фотосъемки супруги находились загородом в теплой осенней одежде. Пользователи Сети обратили внимание, что время никого не щадит и популярные в 90-х музыканты стали «обычным» людьми. Однако большая часть поклонников положительно оценили снимок, сочтя его уютным благодаря образу счастливых и спокойных Агутина и Варум.

Музыканты живут в браке уже более 20 лет. Поэтому Агутина и Варум называют одной из самых крепких пар на отечественной эстраде. Чтобы не расставаться на долгое время супруги даже гастролируют вместе.



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