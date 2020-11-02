Мнение: Грядет красная волна!

02.11.2020, 7:20, Разное

Предвыборная агитация Трампа в своем Твиттере с 28 октября по 1 ноября.

Очень забористо.

28 октября

Прогнозируется высокий ВВП. Пелоси надеется только на финансовую поддержку плохо управляемых демократами городов. Постоянно выпрашивает деньги. Помощь "людям" ее не интересует.

Смертность людей, попадающих в больницы, сейчас НАМНОГО НИЖЕ, чем была. Вау, MSDNC прошел долгий путь! На самом деле, мы многое предприняли и многое узнали об этом вирусе. Сейчас он сильно отличается от того, каким он был, когда впервые попал к нам, и в другие страны, из Китая!

За Обамой идет ОЧЕНЬ мало людей. За Байденом почти никто. За нами — десятки тысяч человек. Сегодня вы снова это увидите. Грядет большая красная волна!!!

29 октября

Самая большая разница между тем, что сейчас и 2016 годом — это Fox News. Они очень изменились. Несмотря на это, наша кампания гораздо успешнее и нас поддерживает больше людей, чем в 2016 году. Мы победили на дебатах и в Верховном суде! По реальным опросам мы побеждаем везде!

Вчера подручные Сонного Джо увели его со сцены, когда у него "спуталось сознание". Катастрофа. Об этом почти не пишут!

В Лафкине, штат Техас, кто-то воровал флаги в поддержку Трампа, поэтому некий аноним разместил 30 флагов на деревьях по всему городу. Круто, спасибо!

Джо Байден УЖАСНО СПРАВИЛСЯ с эпидемией свиного гриппа. Он ничего не знает. Одни только разговоры!

Вчера мы вошли в историю и утвердили Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США! Судья Барретт будет защищать наши права, свободы и дарованную свыше НЕЗАВИСИМОСТЬ!

В день выборов вы должны остановить антиамериканских радикалов, нанеся сокрушительное поражение Джо Байдену и крайне левым, бросив бюллетень в избирательную урну! Идите и ГОЛОСУЙЕТ! 3 ноября мы должны довести дело до конца и осушить это болото раз и навсегда!!

Под моим руководством наши границы стали самыми безопасными в истории США! Безумный иммиграционный план моего оппонента полностью сотрет границы США, внедрив принцип "поймал-отпустил". Джо Байден превратит каждый город в убежище для жестоких преступников.

Джо Байден — продажный политик. Он хочет перевести ВАШИ рабочие места в Китай, тогда как его семья загребает миллионы от Коммунистической партии Китая. Если победит Байден, Китай ЗАВЛАДЕЕТ США. Когда победим мы, победите ВЫ, победит Висконсин и победит Америка!

Потрясающе. Твиттер запрещает любое упоминание истории с коррупцией Байдена, которую вчера так хорошо осветил в своей программе Карлсон Такер. Это очень важная новость, но технологические гиганты, вместе с оппозиционными СМИ, не позволяют сказать об этом ни слова.

В США нет свободы слова, но есть сокрытие информации или просто фейк ньюс. За последние две недели мы узнали, насколько продажны наши СМИ, а теперь еще и техногиганты, которые, возможно, даже хуже. Нужно отменить статью 230!

СМИ и техногиганты не смогут скрыть коррупцию Байдена!

Почему в трендах Твиттера нет коррупции Байдена? Это самая важная и надежная информация на свете. Фейковые тренды!!!

Наши гордые граждане, как и вы, помогали строить эту страну — и вместе мы вернем ее. Мы вернем власть ВАМ, американскому народу! Идите и ГОЛОСУЙТЕ, чтобы мы могли СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!

Мы покончим с неожиданно высокими счетами за медицинские услуги, потребуем прозрачности цен, еще больше снизим стоимость лекарств, сохраним соцобеспечение и "Медикэр", и ВСЕГДА будем защищать пациентов с хроническими заболеваниями!

Если вы проголосуете за Байдена, ваши дети не вернутся в школы, не будет ни выпускных, ни свадеб, ни Дня благодарения, ни Рождества, ни Дня независимости!

Спасибо Дэйву Рубину, автору книги "Не сжигайте эту книгу", который только что объявил на @foxandfriends, что будет голосовать за вашего любимого президента, за меня. "Я думаю, что Дональд Трамп сделал много хорошего. Когда я вижу американский флаг, я вижу поддержку Трампа".

Только что был объявлен показатель ВВП. Самый высокий и лучший в истории нашей страны, такого еще не было. Следующий год будет ФАНТАСТИЧЕСКИМ!!! Но Сонный Джо Байден и его рекордное повышение налогов всё испортят. Рад, что этот высокий показатель ВВП был опубликован до 3 ноября.

Наши сердца с народом Франции. В этой борьбе Америка стоит на стороне нашего старейшего союзника. Эти радикальные исламские террористические атаки должны немедленно прекратиться. Ни одна страна, Франция или любая другая, не сможет долго с этим мириться!

30 октября

Еженедельные пособия по безработице достигли 7-месячного минимума!

Продление на 3 дня в Пенсильвании — это катастрофа для нашей страны, как и для самой Пенсильвании. Демократы пытаются украсть эти выборы. Мы должны ГОЛОСОВАТЬ еще активнее. Грядет большая красная волна!!!

Ваш ГОЛОС во вторник, 3 ноября, поможет СОХРАНИТЬ НАШУ СТРАНУ. Мы победим марксистов, социалистов, бунтовщиков, поджигателей флагов и левых экстремистов! Идите и ГОЛОСУЙТЕ!

Это голосование — выбор между АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТОЙ и СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ КОШМАРОМ. Наши оппоненты хотят превратить Америку в коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу. Пока я президент, Америка НИКОГДА не будет социалистической страной!

31 октября

Моя администрация приостановила прием беженцев из охваченных терроризмом стран, таких как Сирия, Сомали и Йемен. План Байдена на 700% увеличивает количество беженцев в Миннесоте, Мичигане и Пенсильвании, нагружая школы и больницы, открывая двери радикальному исламскому терроризму.

Фейк-Ньюс отказываются освещать тот факт, что ВВП за 3 квартал вырос на 33,1%, что является лучшим показателем в истории нашей страны!

Байден уничтожит Верховный суд США. Не допустите этого!

Больше тестов = больше случаев. У нас лучшее тестирование. Уровень смертности ПАДАЕТ. У больниц есть дополнительные резервы! Ситуация намного лучше, чем в Европе. Лечение помогает!

The New York Times теперь признают, что пациенты, больные коронавирусом, поправляются быстрее и процент выздоровевших стал намного выше.

ВВП 33,1% — ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ США. ЕСЛИ МЕНЯ ПЕРЕИЗБЕРУТ, СЛЕДУЮЩИЙ ГОД СТАНЕТ ДЛЯ НАС САМЫМ ЛУЧШИМ!

Я бы НИКОГДА не стал заручаться поддержкой человека, который из-за своей некомпетентности отравил жителей Флинта (Мичиган). Бывшему губернатору Рику Снайдеру должно быть стыдно за себя и за свою работу. Но Байден заручился его поддержкой. ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТРАМПА!!!

С Днем Рождения нашу замечательную Иванку. А теперь снова за работу! 3 ноября.

Речь Байдена на 90% состоит из вымыслов и лжи. Ее транслируют только @FoxNews

Эти выборы определят, восстановим ли мы власть коррумпированного политического класса — или мы признаем, что в Америке власть по-прежнему принадлежит НАРОДУ! Идите и ГОЛОСУЙТЕ!

Джо Байден — продажный политик. Семья Байденов все больше похожа на преступный клан. Они получили от китайских коммунистов миллионы $$, а вице-президент Байден перенес рабочие места из Мичигана в Китай. Если победит Байден, победит Китай. Победим мы — победит Мичиган и АМЕРИКА!

Один из важнейших вопросов — ЗАКОН И ПОРЯДОК. Байден на стороне бунтовщиков и мародеров — я на стороне органов правопорядка. Если победит Байден, бунтовщики с улиц будут управлять федеральным правительством. Ни один город, ни одна семья не будут в безопасности. ГОЛОСУЙТЕ #MAGA!

Это голосование — выбор между сверхбумом Трампа и кризисом Байдена, между безопасной вакциной и разорительным локдауном Байдена!

Выборы должны закончиться 3 ноября, а не через несколько недель!

1 ноября

Я сделал за 47 месяцев больше, чем Джо Байден за 47 лет! Голос за республиканцев — это голос за американскую мечту и партию Авраама Линкольна!

Джо Байден введет локдаун по всей стране. Байден сделает вас заключенными в вашем собственном доме и в вашей собственной стране. План Байдена убьет американскую мечту — собирайте ваших друзей, ваших близких и соседей и ИДИТЕ ГОЛОСОВАТЬ!

Президент Обама говорил: "Если вы хотите увидеть, как что-то развалится, поручите это Джо Байдену". Фактически, он пытался удержать Джо от участия в выборах: "Тебе не обязательно это делать, Джо", и поддержал его лишь спустя долгое время после праймериз. "Джо — пропащий!".

Байден обязался увеличить на 700% количество беженцев из самых опасных и горячих точек на земле. Он также пообещал отменить запреты нацбезопасности на въезд, разрешив неограниченную миграцию из зон военных действий и районов, захваченных террористами.

Опасная миграционная политика Байдена ляжет на плечи налогоплательщиков и откроет двери для террористов, джихадистов и воинствующих экстремистов. При моей администрации безопасность наших семей всегда будет на первом месте!

Джо Байден РАСШИРИТ СОСТАВ ВЕРХОВНОГО СУДА. Также, он так и не ответил, кто эти его леворадикальные судьи!

Байден и леворадикалы хотят максимального увеличения налогов в истории США. Помните об этом, когда БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ!

Gallup: 56% жителей США более довольны условиями своей жизни, даже во время пандемии (мы приближаемся к концу!), чем 4 года назад при Обаме / Байдене. Самый высокий показатель за последнее время!

Я баллотировался 4 года назад, потому что не мог больше сидеть и смотреть, как небольшая вашингтонская группа обогащалась за счет истекающей кровью Америки. Самым их ярким олицетворением является Джо Байден. Джо наживался на страданиях, которые он обрушил на рабочих Пенсильвании!

Наша ЭКОНОМИКА сейчас восстанавливается быстрее, лучше и мощнее, чем в любой другой стране мира. В этом квартале у нас был небывалый ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ — на 33,1%, следующий год будет ВЕЛИЧАЙШИМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ нашей страны!

Байден – проверенная марионетка Кастро! Голосуйте за Трампа!

https://twitter.com/Tramp_Rus – "Твиттер Трампа на русском"

https://twitter.com/realDonaldTrump – Твиттер Трампа