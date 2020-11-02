13 ключей Лихтмана

02.11.2020, 6:35, Разное

Эксперт, предсказавший победу Трампа в 2016 году, ставит на Байдена.

Алан Лихтман (Allan Lichtman), корректно предсказавший победу Трампа в 2016-м, в течение текущей избирательной компании ставит на Байдена (свежее выступление, за 2,5 месяца до выборов). Что означает столь уверенный прогноз на фоне в целом осторожных комментариев экспертов, я постараюсь объяснить в этом тексте.

Немного истории. Алгоритм, лежащий в основе предсказания итогов выборов, разработан в 1981 году Владимиром Кейлис-Бороком и Аланом Лихтманом. Профессор Кейлис-Борок, в то время директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Академии наук СССР, обосновывал универсальность разрабатываемой им и его коллегами методологии прогноза крупных землетрясений, основанной на теории распознавания образов. Эта методология и лежит в основе алгоритма.

Метод. Авторы алгоритма на основе экспертных оценок выделили 13 макроэкономических и политических факторов, которые влияют на исход выборов. Алгоритм тестирует гипотезу о том, что выбор происходит за или против представителя той партии, которая сейчас занимает Белый дом. Этот представитель выиграет выборы, если хотя бы 8 из 13 факторов свидетельствуют в его пользу. Выбор факторов и их пороговое количество проводились по ретроспективным данным.

Эффективность прогноза. С 1984 года этот алгоритм используется для прогноза исхода президентских выборов; результат прогноза публиковался за месяцы и даже годы до самих выборов.

В восьми случаях из девяти прогноз оказался корректен. Среди этих восьми случаев — победа Дональда Трампа в 2016-м. Единственный промах — победа Джоржда Буша в 2000-м.

Кто знает, не переживал ли А. Лихтман больше, чем кандидаты в президенты во время пересчета голосов во Флориде, где перевес Буша составлял менее одного процента от числа проголосовавших… Насколько убедительна эффективность прогноза в 8 из 9? Для этого нужно сравнить этот результат с другими прогнозами.

Другие прогнозы. Выясняется, что столь длинной серии прогнозов не найти (по крайней мере, я не знаю). Можно, однако, посмотреть на результаты социологических опросов. Например, сайт 538 предоставляет, казалось бы, любую информацию о предстоящих выборах (а ранее предоставлял о предыдущих), включая мнения экспертов, результаты социологических опросов и вероятностный прогноз выборов (меняющийся со временем). И несмотря на столь полное описание ситуации при невероятно большом охвате опросов сайт 538 ошибся в 2016-м.

Почему возникают ошибки. Как генералы готовятся к прошедшей войне, так и прогнозы основаны на знании о прошлом. Корректные социологические опросы провести непросто. Когда-то опрашиваемые предпочитали не говорить, что собираются голосовать за афроамериканца, в другой раз выяснилось, что нельзя исключать из опросов респондентов, пользующихся только мобильной связью (потому что только мобильной связью пользуется в основном молодежь и выборка оказалась смещенной в сторону более возрастных избирателей). Существует много подводных камней, которые проявляются уже после выборов. Утверждается, что нынешние опросы учитывают ошибки четырехлетней давности. Но не произошли ли новые фундаментальные изменения в отношении избирателей к кандидатам? Прогноз Лихтмана не опускается на микроуровень и потому не подвержен обсуждаемым здесь ошибкам.

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Вероятностный прогноз. Представьте себе, что вам предсказали убедительную победу одного из кандидатов с вероятностью 6 из 7. Означает ли такой прогноз, что его автор с воскресенья по пятницу ставит на одного из кандидатов, а проснувшись в субботу и «обозрев» окрестности, — на второго? Или отклонение от 50% показывает меру уверенности автора? Но как тогда полагаться на неуверенный прогноз? Напротив, прогноз должен давать однозначный детерминированный ответ: в данном случае — выиграет ли выборы Трамп. А вот оценка этого прогноза будет вероятностной. Когда политолог дает вероятностный прогноз, он меньше подвергает себя репутационным рискам. Я видел прогнозы четырехлетней давности, в которых эксперты объясняли, почему выиграет Хиллари Клинтон, оговариваясь где-то между строк, что существует вероятность победы и другого кандидата. Полагаю, что

более осторожные прогнозы этого года, в частности, связаны с неожиданными результатами предыдущих выборов.

Выводы. Я бы предположил, что вопрос о том, кто станет следующим президентом США, вряд ли является исследовательским вопросом для политолога. Скорее, я бы спросил у политолога, зависит ли от того, кто станет президентом, влияние США на военные конфликты, курс биржевых индексов и торговые потоки. Возвращаясь к предстоящим выборам, напомню, что Лихтман со своими 13 ключами к Белому дому называет новым президентом Соединенных Штатов Джо Байдена.

Александр Шаповал,

доктор математических наук, НИУ ВШЭ