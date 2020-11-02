 

Санду обошла Додона на выборах президента Молдавии

02.11.2020, 6:25, Новости дня

В первом туре президентских выборов в Молдавии лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду после обработки 99,11% протоколов набирает 35,61% голосов, действующий глава республики Игорь Додон – 33,01%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно подсчетам ЦИК, замыкает тройку лидер «Нашей Партии», мэр второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатый с 16,98% голосов. Далее следуют Виолетта Иванов от партии «Шор» (6,57%), председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (3,25%), кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку (2,01%), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу (1,38%) и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1,19%), передает ТАСС.

Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины голосовавших избирателей.

Ко времени закрытия участков «ЦИК не зарегистрировал нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования», явка избирателей достигла 42,7% (1,2 млн человек), превысив необходимый минимум в 33,3% для признания выборов состоявшимися.

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Кроме того, Додон заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что Соединенные Штаты готовят для Молдавии «революционный» сценарий. В МИД РФ заявляли о прямом вмешательстве Германии в дела Молдавии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России.



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