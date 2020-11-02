 

Сына Байдена обвинили в коррупции «промышленного масштаба»

02.11.2020, 5:45, Новости дня

Председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм сообщил о коррупции «промышленного масштаба» в бизнесе Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Грэм напомнил о словах бывшего бизнес-партнера Хантера Байдена – Тони Бобулински, который заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден был замешан в их делах. Бобулински утверждает, что виделся с политиком и что Хантер обсуждал с отцом свой бизнес, передает РИА «Новости».

«То, что вы видите от делового партнера Хантера Байдена, – это коррупция в промышленных масштабах, торговля влиянием», – сказал сенатор в интервью Fox News. Грэм также добавил, что намерен провести слушание, на котором спросит у ФБР, почему бюро целый год не предпринимало никаких действий, имея в распоряжении ноутбук Хантера Байдена.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на СМС-переписку Хантера Байдена с деловым партнером Тони Бобулински сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в 2017 году лично обсуждал китайский бизнес своего сына.

Напомним, Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским публиковался New York Post. Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.



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