Мнение: О наступающей ковидной катастрофе

02.11.2020, 5:10, Разное

Российская #медицина трещит по швам в условиях развивающейся второй волны коронавирусной инфекции. Пока ещё тому есть единичные примеры, но число их с каждым днём становится всё больше. А ведь заболеваемость ещё даже не вышла на плато.

Причём неизвестно, насколько можно верить официальным цифрам. Пока лишь одно очевидно на бытовом уровне. Нынешняя статистика вероятно тиражирует ложь о распространении инфекции. Уже заметно, что ее распространение превышает весенние показатели. Заметно даже и в быту.

Полгода назад не было многодневных ожиданий скорой помощи. Не было столь стремительного роста запросов на тему симптомов заражения короновирусом в интернете и такого вала сообщений об отсутствии в аптеках антивирусных препаратов. Наконец, не было и такой волны заражений и смертей среди близких и дальних знакомых.

Тем временем система здравоохранения российских регионов семимильными шагами движется к коллапсу на фоне рекордов заболеваемости #коронавирус­ом. По данным правительства, в половине субъектов РФ занято больше 80% коечного фонда, отведенного под «ковидных» больных. В каждом пятом – ситуация критическая: осталось меньше 10% свободных коек. При этом пять субъектов практически исчерпали резерв – занято больше 95%. Об этом доложила президенту Владимиру Путину на минувшей неделе вице-премьер Татьяна Голикова.

Но отсутствие коечного фонда – полбеды. Проблема в дефиците врачей, младшего и среднего медперсонала, Его не закроешь мобильными госпиталями Минобороны.

Российская медицина испытывала кадровый дефицит еще до эпидемии: реальное количество бригад «скорой помощи» было в 1,5-2 раза ниже нормативного. Теперь возникает эффект воронки – с каждым заболевшим или уволившимся медиком нагрузка на оставшихся возрастает пропорционально.

Тем временем из регионов поступают шокирующие сообщения о проблемах пациентов. Пенсионерка в Чите записала видеообращение, в котором сообщила, что с 19 октября болеет коронавирусом и не может дождаться помощи. Только после этого, уже 28 октября, пенсионерку госпитализировали, но на следующий день она умерла. Житель Кузбасса скончался в больнице от Сovid после того, как провел сутки в приемном покое без медицинской помощи. В Волгограде 87-летнего ветерана пытались перевести из ковидной больницы в психлечебницу, выкатив его без сознания на улицу.

По всей видимости, #Россия в ближайшие месяцы столкнётся с катастрофическим всплеском эпидемии и показное безразличие к ней населения сменится откровенной паникой. Тем более, что CoVID-19 – не грипп.

Заболевает им 10-15 млн чел. за сезон, иногда до 20 млн чел. Умирает лишь несколько сотен в среднем. Статистика коронавирусных смертей доступна на инфографике выше.

И что произойдёт, когда Россию таки накроет ковидная паника?