 

Лукашенко закручивает гайки. Скоро он начнет погром силовиков – Белковский

02.11.2020, 5:05, Новости дня

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого в стране продолжаются протесты, “закручивает гайки”. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 31 октября в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

“Александр Григорьевич закручивает гайки. Грозится оторвать руки каждому белорусу, кто будет нелоялен к силовику. Он даже поменял министра внутренних дел, потому что старый министр, видимо, уже недостаточно надежен. Это нормальное параноидальное состояние диктатора, близящегося к концу своего режима. Уже скоро он, я думаю, начнет настоящий погром силовиков, потому что очень мало кто в его понимании останется верен ему по-настоящему и готов идти до конца”, – сказал он.

По словам политолога, Лукашенко “назначил гауляйтеров в регионы, которые должны подавлять любые проявления несогласия с ним”.

“В общем, он полностью переходит на режим управления в духе латиноамериканской хунты, убедившись в том, что народ Беларуси его все равно не поддерживает, несмотря ни на что. Больше никаких конструктивных действий он не предлагает, и напрасно”, – отметил Белковский.

Он считает, что президент Беларуси рассчитывал на помощь со стороны президента РФ Владимира Путина.

“Путин не вводит войска, поскольку, как мы неоднократно с вами говорили, Путин не любит Лукашенко и не желает ему долгой пролонгации полномочий, что бы публично ни заявлялось и ни провозглашалось”, – объяснил Белковский.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка с требованием отставки Лукашенко.

1 ноября в Минске прошел Марш против террора. Правозащитники сообщали о более 100 задержанных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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